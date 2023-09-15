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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 20:18

Джипингиста-нелегала задержали в Сочи

Джипингиста-нелегала задержали в Сочи
Евгения ХАЛИКОВА
Услуги джиппинга тоже должны быть сертифицированы.

Услуги джиппинга тоже должны быть сертифицированы.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

39-летний местный житель вез туристов на машине «УАЗ» по улицам курорта. В это время сотрудники полиции совместно с инспекторами ДПС проводили рейд в поселке Лоо. В ходе проверки документов было обнаружено, что лицензии на оказание услуг джипинга у водителя нет.

«В отношении сочинца полицейские составили административный протокол. Автомобиль помещен на специализированную автостоянку», - прокомментировали в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Проверка была проведена сотрудниками в рамках комплексной профилактической операции «Курорт-2023».