Джипингиста-нелегала задержали в Сочи

Услуги джиппинга тоже должны быть сертифицированы. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

39-летний местный житель вез туристов на машине «УАЗ» по улицам курорта. В это время сотрудники полиции совместно с инспекторами ДПС проводили рейд в поселке Лоо. В ходе проверки документов было обнаружено, что лицензии на оказание услуг джипинга у водителя нет.

«В отношении сочинца полицейские составили административный протокол. Автомобиль помещен на специализированную автостоянку», - прокомментировали в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Проверка была проведена сотрудниками в рамках комплексной профилактической операции «Курорт-2023».