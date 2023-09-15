В Краснодаре прошло награждение сотрудников Краевой клинической больницы №2

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Краевая клиническая больница №2 отмечает 40-летний юбилей. В честь события Анна Минькова наградила 12 сотрудников лечебного учреждения. Вице-губернатор Краснодарского края вручила почетные грамоты и медали за достижения в лечебном деле.

«Эта больница заслуживает самых высоких похвал. Все, кто здесь работали главными врачами, вложили что-то свое. Мы все столкнулись с пандемией коронавируса. На вашу долю выпало серьезное испытание. Именно Краевая клиническая больница №2, в качестве ковидного госпиталя, оказала самое серьезное влияние на то, что мы победили пандемию. Хочу поблагодарить всех, кто спасал людей, иногда и даже ценой собственной жизни. Это действительно великое дело – быть врачом и спасать людей», - рассказала заместитель главы Кубани Анна Минькова.

Ежегодно специалисты больницы оказывают помощь 400 тыс. пациентов. Техническое оснащение ККБ № 2 и квалификация медперсонала не уступают по уровню мировым клиникам.