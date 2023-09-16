Фото: admkrai.krasnodar.ru

Почти тысяча жителей Кубани поучаствовали в забеге «Кросс наций» в Краснодаре. Мероприятие объединило 84 региона России. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Это отличная возможность улучшить физическую форму, пообщаться с единомышленниками и получить максимум пользы от спорта», - подчеркнул министр физической культуры и спорта Серафим Тимченко.

Отметим, что забег начался в 9 утра в субботу, 16 сентября. Участники стартовали на главной Городской площади. Они бежали по улице Красной до здания ЗСК и обратно. У спортсменов был выбор из трех дистанций: 1, 5 и 10 километров.