Жительница Кубани перевела мошенникам взятые в кредит 2,8 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Кубани перевела мошенникам взятые в кредит 2,8 млн рублей. Неизвестный представился брокером и обещал преумножить финансы женщины. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД по Усть-Лабинскому району.

По предварительной информации, преступник представился специалистом брокерской фирмы. Компания якобы инвестировала деньги клиентов, оставляя себе небольшую комиссию.

За два месяца женщина перевела мошенникам почти 2,8 млн рублей, из них 80 тысяч – собственные сбережения, остальные – займ. Его она оформила в банке.

Теперь в ситуации разбираются полицейские. Они ищут преступников.