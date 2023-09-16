Фото: admkrai.krasnodar.ru

Гречишкинские поминовения прошли в Краснодарском крае. Они состоялись в Тбилисском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Участники памятного мероприятия, посвященного подвигу войска Андрея Гречишкина, возложили цветы к мемориалу героям.

«194 года назад наши предки, защищавшие южные рубежи России, совершили подвиг и ценой своих жизней спасли от врага родные хутора и станицы», – отметил вице-губернатор Краснодарского края, войсковой атаман Александр Власов.

Во время памятных мероприятий представители духовенства освятили отреставрированную часовню и провели поминальный молебен. А на территории парка, названного в честь Андрея Гречишкина, открылись тематические выставки. Желающие могли посетить хату казака, познакомиться с оружием и утварью и изучить искусство фланкировки и гончарного мастерства.