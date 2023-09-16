Фото: admkrai.krasnodar.ru

Память участников спецоперации почтят в Динском районе. Патриотические мероприятия состоится 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Чтить память участников специальной военной операции, отдавших жизнь служению Родине, важно для молодежи», - отметил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Памятные мероприятия пройдут в центре «Комсомольский» и на территории станичного парка. Там развернутся тематические площади, пункты сбора гуманитарной помощи и отбора на военную службу по контракту.

Также 21 сентября состоятся тематические мастер-классы. Участников научат оказанию первой помощи, плетению маскировочных сетей и костюмов. Любители спорта смогут принять участие в занятиях по рафтингу, каякингу и сапбордингу.

Завертится день праздничным концертом. Патриотическую программу представят творческие коллективы станицы.