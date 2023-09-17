В «Орлёнке» стартовал Общероссийский форум детских общественных объединений «Детская дипломатия дружбы»

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

В «Орлёнке» проходит смена детских общественных организаций и объединений «Детская дипломатия дружбы». Её участниками стали 150 школьников из десяти регионов страны. Программа направлена на формирование знаний и умений в области коммуникации, лидерства, самоорганизации и командной работы. Ключевыми событиями проекта станут День РДДМ «Движение первых» и Международный день мира.

В рамках программы «Детская дипломатия дружбы» в «Орлёнке» собрались 150 лидеров общественных организаций и объединений. Это подростки 12-16 лет, победители конкурсов и акций, имеющие личные достижения в общественной, учебной, творческой и проектной видах деятельности, активисты органов ученического самоуправления, авторы социально значимых проектов.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«Дипломатия – это искусство убеждения, которое позволяет найти общий язык, добиться взаимопонимания между людьми по самым сложным вопросам. Особенно важна дипломатия в дружбе, ведь это особый вид взаимоотношений, который предполагает высокую степень открытости и доверия, не приемлет лжи и лицемерия. Я абсолютно уверен, что знания и навыки, которые ребята получают на смене, помогут им в общении не только со сверстниками, но и взрослыми людьми», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В рамках программы орлята проходят пять тематических модулей: «Я – лидер», «Я – организатор», «Я – доброволец», «Я – профессионал» и «Я – патриот». Занятия направлены на получение знаний и умений в области коммуникации, лидерства, самоорганизации и командной работы. Особенно значимым является профильный курс «Юный медиатор», где ребята изучают основы дипломатии, учатся анализировать ситуацию, разрешать конфликты путём проведения переговоров, аргументированно отстаивая свою позицию. Практикумы проходят в формате деловых игр и специальных тренингов по публичным выступлениям и ораторскому мастерству.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«Цель программы: создать открытую площадку реального и виртуального общения для детей и подростков, их наставников и предложить реальные дела, которые помогут подружиться, найти друзей в нашей стране и в разных странах мира. Особенность программы связана с проведением образовательных встреч по теме «Организация детских служб примирения, деятельность юных медиаторов при разрешении конфликтов со сверстниками, родителями, взрослыми», – прокомментировал руководитель Форума детских общественных объединений «Детская дипломатия дружбы» Дмитрий Краснов.

Ключевыми событиями смены станут День РДДМ (20 сентября), в рамках которого орлята смогут познакомиться с деятельностью «Движения первых» и стать авторами будущих социально полезных дел, а также Международный день мира (21 сентября): орлята проведут телемост с зарубежными друзьями и партнёрами.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«На профильном курсе “Юный медиатор” я научился красиво излагать свои мысли и расширил разговорную практику. Вожатые и лидеры команд в отряде нас постоянно поддерживают и дают советы на ораторских поединках. Это воодушевляет и даёт толчок для дальнейшего развития», – прокомментировал Владимир Черенков из Воронежа.

Смена «Детская дипломатия дружбы» завершится 27 сентября. По её итогам участники программы получат сертификаты и благодарственные письма.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Организаторы программы: Международный союз детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций» (СПО-ФДО) и ВДЦ «Орлёнок».