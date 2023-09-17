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НовостиОбщество17 сентября 2023 6:16

Грушу почти в 1 кг вырастили на Кубани

Плод замечен на садовом участке в Тихорецком районе
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: Комсомольская правда - Кубань

Фото: Комсомольская правда - Кубань

Урожай Краснодарского края умеет удивлять. Здесь часто фермеры хвастаются овощами-гигантами. А вот монстров среди фруктов мы не видели давненько. И вот в чат-бот «КП-Кубань» местная жительница прислала фото необычной груши. Наливной плод вырос больше ладони.

- Весы показали 916 граммов. Грушу заметили, когда она уже упала на землю, ветка не выдержала такой тяжести, - написала нам Елена К.

Отмечается, что груша-гигант выросла на частном садовом участке в Тихорецком районе.