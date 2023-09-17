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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 6:44

14-летнего подростка убило током на вагоне поезда в Краснодаре

Следователи завели уголовное дело после смерти ребенка на железнодорожных путях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: zmsutskr

Фото: zmsutskr

Трагедия случилась вечером 16 сентября. На железнодорожного пути станции Пашковской 14-летний мальчик, чтобы сократить путь, решил перелезть через грузовой состав. На крыше вагона его поразил ударом электрической дуги от контактной электросети.

- Несовершеннолетний от полученной травмы скончался на месте, - сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Обстоятельства случившегося уточняются.