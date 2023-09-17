На Кубани 17 сентября воздух прогреется до 25 градусов

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В Краснодаре и крае похолодало. 17 сентября столбики на термометрах поднимутся не выше 25 градусов.

«Быстро промчавшийся по территории Кубани атмосферный фронт открыл дорогу в регион холодному воздуху. Вместе с ростом атмосферного давления облаков в небе над регионом станет меньше и обойдется без дождей, а температурный фон окажется немного ниже положенных по климату значений», - сообщили ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы. В понедельник, 18 сентября, осадком не ожидается, воздух прогреется до +27 градусов.