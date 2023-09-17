В Адыгее в массовом ДТП пострадали 8 человек, в том числе 3 ребенка

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Авария случилась 16 сентября возле аула Пчегатлукай Теучежского района Адыгеи. Предварительно, 28-летний водитель иномарки выехал на встречку и влетел в "Газель". После этого микроавтобус протаранил металлическое ограждение. А иномарка продолжила движение и протаранила ВАЗ-21103.

- В результате аварии пострадали 28-летний мужчина, две женщины 30 и 38 лет и 4-летняя девочка из иномарки. Все они жители Теучежского района и города Адыгейска. Также с травмами госпитализированы и пассажиры "Газели" - две женщины 66 и 69 лет, 10-летний мальчик и 8-летняя девочка - жители Карачаево-Черкесской Республики, - сообщили в МВД по Адыгее.

Полицейские проводят проверку.