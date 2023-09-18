В Сочи благоустроят набережную реки Хоста

Фото: AlekseiKopaigorodskii

На правом берегу Хосты прошел еженедельный осмотр территории. В результате обхода было решено заняться благоустройством набережной. Планируется добавить парковую мебель и зеленые зоны, что сделает прогулки горожан и туристов более комфортными.

«Русло реки необходимо очистить от растительности, которая создаёт препятствия для потока воды. Особое внимание – подмостовым пространствам. Взял ситуацию под личный контроль», - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Фото: AlekseiKopaigorodskii

Особое внимание уделят наведению порядка в общественных местах и на придомовой территории. Управляющим копаниям и владельцам торговых точек будет поручено тщательно соблюдать правила благоустройства.

В планах по улучшению набережной обновление скульптуры «Девушка Хоста», в частности восстановление фонтана