Кубань занимает 14 место в рейтинге регионов по количеству сторонников ЗОЖ Фото: krd.ru

Кубань занимает 14-е место в рейтинге регионов по количеству сторонников ЗОЖ. Исследование провели аналитики «РИА Новости».

Количество жителей края, которые придерживаются здорового образа жизни, выросло. Так, в 2021 году рейтинговый балл составлял 76,7. В 2022 году показатель достиг 78,8.

Тем временем соседняя Адыгея вошла в пятерку лидеров. Республика находится на пятом месте рейтинга. В 2021 году показатель Адыгеи составлял 80,8. Уже в 2022 году число выросло до 83,9.

Первые строчки рейтинга регионов по количеству сторонников ЗОЖ занимают Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкарская Республика. Наименьшие показатели зафиксированы в Магаданской области, Камчатском крае и Еврейской автономной области.