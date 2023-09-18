Артисты сочинского театра выступят на одной сцене с Кустурицей

Новый Театр Сочи Фото: sochi.ru

«Новый Театр Сочи» будет участником фестиваля «Александровская крепость». В программе мероприятия заявлено 22 постановки. В их числе иммерсивные спектакли от московского театра РАМТ с участием актера Никиты Ефремова, постановки по казачьим сказкам, созданные московскими режиссерами и артистами театров Краснодарского края, документальный спектакль о кубанском селе театра «Шардам» из Краснодара.

Почетным гостем фестиваля станет кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица. Он выступит с коллективом сербского трубача Марко Марковича.

«Для участия в фестивале сочинская труппа подготовила эскиз «Коза-дереза». Это сказка-метафора о незыблемой вере в людей и о том, как важно сохранять в себе доброту и душевную чуткость», - сообщает пресс-служба администрации города Сочи.

Над постановкой работали режиссер Екатерина Вербич и драматург Виктория Костюкевич. В роли рецензента выступил член экспертного совета Национальной театральной премии «Золотая Маска» Олег Лоевский. III фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость» пройдет в Усть-Лабинске 30 сентября и 1 октября.

Примечательно, что событие удостоил своим вниманием режиссер, актер, участник фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra Эмир Кустурица. Работы Кустурицы отмечены наградами крупнейших кинофестивалей Европы, в их числе две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.