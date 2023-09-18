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НовостиОбщество18 сентября 2023 7:23

Мотопробег в память о погибших байкерах пройдет в Краснодаре

Мотоциклисты проедут по Краснодару в День памяти погибших байкеров 18 сентября
Светлана ОВДЕЙ
Мотопробег в память о погибших байкерах пройдет в Краснодаре Фото: t.me/krdmoto

Мотопробег в память о погибших байкерах пройдет в Краснодаре Фото: t.me/krdmoto

Мотопробег в память о погибших байкерах пройдет в Краснодаре. Мотоциклисты проедут по городу 18 сентября.

Участники мотопробега соберутся в 20:00 около ТЦ «Московский» по улице Артюшкова, 2. В 20:20 для байкеров проведут инструктаж. Участников просят не газовать при въезде и выезде, не брать флаги, знамена и вести себя адекватно.

Колонна стартует в 20:30. Мотоциклисты проедут по улицам Артюшкова, Зиповской, Ростовское шоссе, Западный обход. В 21:00 участники припаркуются у гипермаркета «Лента» на улице Западный обход, 29. Здесь байкеры зажгут свечи в память о погибших мотоциклистах.

«Каждый год мы собираемся почтить память наших ушедших братьев и сестер. В этот день мы можем выразить дань памяти и уважения погибшим мотоциклистам», – написали организаторы мотопробега в telegram-канале.