Госслужащих привлекли к дисциплинарной ответственности Фото из архива КП

В Краснодаре 27 чиновников скрыли доходы на 7 млн рублей. Одного из госслужащих уволили. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Проверку провели в управлении по вопросам семьи и детства мэрии Краснодара.

«В ходе проверки выявлены многочисленные случаи предоставления муниципальными служащими недостоверных сведений о своих доходах и доходах членов семьи», – сообщили в ведомстве.

Кроме доходов, чиновниками скрыто имущество стоимостью более 8 млн рублей, недвижимость, транспорт и счета в банках.

В настоящее время всех 27 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Отмечается, что по фактам покупки недвижимости на неподтвержденные доходы и выплатам денег, которые превышают трехлетний доход, организовали проверки.

«Одному служащему применено дисциплинарное взыскание в виде выговора, другой, который скрыл более чем 2 млн доходов и транспортное средство, с муниципальной службы уволен в связи с утратой доверия», – уточнили в краевой прокуратуре.