На Кубани 56-летнего пешехода сбили сразу две машины

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Армавире 56-летнего пешехода сбили сразу две машины. ДТП случилось 17 сентября около 23:00 на трассе «Кавказ».

Предварительно, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости перекрестка. 50-летний водитель Chevrolet Lanos не успел притормозить и сбил пешехода.

«В результате столкновения пешеход упал на проезжую часть дороги, где на него совершил наезд автомобиль Lada Granta под управлением 42-летнего мужчины», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате пешеход скончался на месте ДТП. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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