Фото: филиал ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю

В Роскадастре Кубани рассказали о сервисе для поиска места под жилье. Жителям края предлагают искать участок с помощью платформы «Земля для стройки».

Специалисты отмечают, что при выборе места нужно учитывать расположение и развитость инфраструктуры.

«Сервис «Земля для стройки» служит инструментом максимального вовлечения государственных и муниципальных земель в оборот для строительства жилья. Для граждан это доступная и удобная площадка, оперативно предоставляющая информацию об интересующем земельном участке», – отметила замдиректора филиала ППК «Роскадастр» по региону Светлана Галацан.

В настоящее время на Кубани насчитывается почти 8,5 тысяч га территорий и участков, которые пригодны для жилищного строительства.

«Из них 1001 участок общей площадью более 1,6 тысячи га пригоден под строительство ИЖС, 75 участков и территорий площадью более 6,7 тысячи га - под многоквартирные дома», – рассказал замруководителя Управления Росреестра по краю Сергей Осипов.

Сервис «Земля для стройки» работает на основе Публичной кадастровой карты Росреестра. Платформа предоставляет сведения о земельном участке земли во всех регионах страны. Пользователю достаточно ввести номер региона, двоеточие и звездочку (23:*).

На карте отображаются границы – государственные, между субъектами РФ, границы муниципалитетов и населенных пунктов, зон с особыми условиями использования территории, территориальных и других зон, земельных участков. На публичной карте нанесены контуры зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства.

Пользователи также могут узнать:

– кадастровую стоимость недвижимости;

– сведения о форме собственности;

– виды разрешенного использования;

– кадастровые номера;

– назначение недвижимости;

– площади недвижимости.

Для желающих детально изучить возможности платформы имеется инструкция. В меню необходимо выбрать раздел «О системе» и обратиться к пункту «Открыть режим обучения».

«После выбора участка можно направить обращение о своей заинтересованности использовать территорию в уполномоченный орган, нажав на ссылку «Подать обращение» в информационном окне объекта», – напомнили в филиале ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю