Автогонщика без прав на BMW задержали полицейские в Сочи Фото из архива КП

Инспекторы ДПС задержали водителя BMW, устроившего погоню по улицам курорта. Им оказался 33-летний оренбуржец, лишенный права управления транспортом.

«Находясь на маршруте патрулирования в Хостинском районе Сочи, полицейские попытались остановить для проверки автомобиль «БМВ». На требование автоинспекторов водитель не реагировал и продолжил движение, увеличив скорость», - сообщает пресс-служба УВД города Сочи.

Сотрудники ДПС передали информацию по рации и начали преследовать гонщика. К погоне подключились другие наряды полиции. Благодаря слаженной работе инспекторов, гонщика удалось остановить в Адлерском районе.

Как оказалось, скоростной заезд водитель устроил без прав вождения, ранее он уже был их лишен. Составлены административные протоколы. Нарушителю из Оренбурга назначили 10 суток ареста, автомобиль отправлен на штрафстоянку.