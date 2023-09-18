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НовостиОбщество18 сентября 2023 9:31

В Краснодаре запустили праздничные трамваи и троллейбусы ко Дню города

10 трамваев и троллейбусов украсили ко Дню города в Краснодаре
Светлана ОВДЕЙ
Праздничный транспорт запустили утром 18 сентября Фото: krd.ru

Праздничный транспорт запустили утром 18 сентября Фото: krd.ru

В Краснодаре запустили праздничные трамваи и троллейбусы ко Дню города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего в краевом центре украсили пять трамваев и пять троллейбусов. Первых пассажиров транспорт принял утром 18 сентября.

«Дизайн разработан в соответствии с новой визуальной концепцией «Краснодар объединяет», созданной к 230-летию со дня образования кубанской столицы. Ее основной идеей стала связь поколений и сохранение исторической памяти о прошлом города и жителей», – отметили в мэрии.

Кроме того, изображения с символикой нанесли и на жилеты кондукторов.