Праздничный транспорт запустили утром 18 сентября Фото: krd.ru

В Краснодаре запустили праздничные трамваи и троллейбусы ко Дню города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего в краевом центре украсили пять трамваев и пять троллейбусов. Первых пассажиров транспорт принял утром 18 сентября.

«Дизайн разработан в соответствии с новой визуальной концепцией «Краснодар объединяет», созданной к 230-летию со дня образования кубанской столицы. Ее основной идеей стала связь поколений и сохранение исторической памяти о прошлом города и жителей», – отметили в мэрии.

Кроме того, изображения с символикой нанесли и на жилеты кондукторов.