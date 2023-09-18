Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 сентября 2023 9:55

Карантин ввели на мясокомбинате бывшего губернатора Кубани

Ограничения на мясокомбинате в Выселковском районе ввели после обнаруженной АЧС
Светлана ОВДЕЙ
Карантин ввели на мясокомбинате бывшего губернатора Кубани Фото из архива КП

Карантин ввели на мясокомбинате бывшего губернатора Кубани Фото из архива КП

Карантин ввели на мясокомбинате бывшего губернатора Кубани. Ограничения установили на предприятии в Выселковском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Краснодарского края.

Карантинные меры на предприятии «Агрокомплекс» ввели в цехе предубойного содержания животных, на линии убоя цеха первичной переработки скота, в кишечном цехе, в камере хранения кишечного сырья №13.

Кроме того, под ограничения попали ввоз и вывоз продукции, кормов, въезд и выезд на территорию комбината.

Напомним, ранее АЧС обнаружили в трех муниципалитетах края. Инфекцию выявили в Куйбышевском сельском поселении Калининского района, в одной из столовых станицы Еремизино-Борисовской Тихорецкого района и в распределительном центре «Новороссийск» фирмы «Агрокомплекс».