Карантин ввели на мясокомбинате бывшего губернатора Кубани Фото из архива КП

Карантин ввели на мясокомбинате бывшего губернатора Кубани. Ограничения установили на предприятии в Выселковском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Краснодарского края.

Карантинные меры на предприятии «Агрокомплекс» ввели в цехе предубойного содержания животных, на линии убоя цеха первичной переработки скота, в кишечном цехе, в камере хранения кишечного сырья №13.

Кроме того, под ограничения попали ввоз и вывоз продукции, кормов, въезд и выезд на территорию комбината.

Напомним, ранее АЧС обнаружили в трех муниципалитетах края. Инфекцию выявили в Куйбышевском сельском поселении Калининского района, в одной из столовых станицы Еремизино-Борисовской Тихорецкого района и в распределительном центре «Новороссийск» фирмы «Агрокомплекс».