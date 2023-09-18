Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 сентября 2023 11:01

Жительница Усть-Лабинска организовала пирамиду и похитила 68 млн рублей

40-летней мошеннице грозит 10 лет лишения свободы
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Аферистке грозит до 10 лет лишения свободы Фото из архива КП

Аферистке грозит до 10 лет лишения свободы Фото из архива КП

В Краснодаре на скамью подсудимых отправили женщину-организатора финансовой пирамиды. Мошенница похитила у 133 потерпевших более 68 млн рублей.

«Злоумышленница, являясь региональным руководителем кредитного потребительского кооператива, заключила с гражданами договоры займов под предлогом инвестиционной деятельности в различные крупные и прибыльные финансовые проекты», - поясняют в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Женщина изображала видимость успешной работы компании и выплачивала некоторым вкладчикам ежемесячные проценты. Деньги для этого мошенница брала у новых инвесторов. Филиалы компании-пирамиды функционировали в Краснодаре, Анапе и Новороссийске.

За мошенничество в особо крупном размере аферистке грозит до 10 лет лишения свободы.