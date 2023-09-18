Жительница Усть-Лабинска организовала пирамиду и похитила 68 млн рублей

Аферистке грозит до 10 лет лишения свободы Фото из архива КП

В Краснодаре на скамью подсудимых отправили женщину-организатора финансовой пирамиды. Мошенница похитила у 133 потерпевших более 68 млн рублей.

«Злоумышленница, являясь региональным руководителем кредитного потребительского кооператива, заключила с гражданами договоры займов под предлогом инвестиционной деятельности в различные крупные и прибыльные финансовые проекты», - поясняют в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Женщина изображала видимость успешной работы компании и выплачивала некоторым вкладчикам ежемесячные проценты. Деньги для этого мошенница брала у новых инвесторов. Филиалы компании-пирамиды функционировали в Краснодаре, Анапе и Новороссийске.

За мошенничество в особо крупном размере аферистке грозит до 10 лет лишения свободы.