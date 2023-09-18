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НовостиОбщество18 сентября 2023 11:37

Мэр Краснодара раскритиковал строительство новой трамвайной ветки

Строительство трамвайной ветки в западную часть Краснодара отстает от сроков
Светлана ОВДЕЙ
Мэр Краснодара раскритиковал строительство новой трамвайной ветки Фото: t.me/emnaumov

Мэр Краснодара раскритиковал строительство новой трамвайной ветки Фото: t.me/emnaumov

Мэр Краснодара раскритиковал строительство новой трамвайной ветки. Строительство путей в западную часть города обсудили на аппаратном совещании.

В настоящее время специалисты возводят трамвайную ветку с отставанием сроков. Глава города отметил, что необходимо менять подход к делу и отношение к обязательствам.

«Честно, не понимаю такого халатного отношения к работе подрядчика — «Синара — ГТР Краснодар». Не услышал достойных объяснений, а оправданий быть не может. Развитие транспортной инфраструктуры — наша общая приоритетная задача», – сказал Евгений Наумов.