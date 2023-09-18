На Кубани продолжат классифицировать отели и гостевые дома

На Кубани усилят контроль за гостевыми домами и хостелами

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, член фракции «Единая Россия» Виктор Тепляков провел круглый стол, на котором обсудили предоставление качественных услуг и гарантии сервиса Кубани. Также в центре внимания были вопросы классификации мест размещения, а также оптимизация процедуры и присвоения категории аккредитованным организациям.

Внимание к каждой детали определяет качество предоставляемых услуг. Комфортное размещение, доброжелательность персонала являются обязательными условиями для развития сферы гостеприимства на Кубани. Системность, прозрачность и слаженность в работе различных структур, позволит обеспечить качественный отдых для жителей и гостей региона. В каких условиях его проводить? – актуальная тема для многих. Важно продолжать уделять пристальное внимание вопросам классификации средств размещения.

«С 2011 года в Краснодарском крае проводится классификация. И это самый масштабный и продолжительный опыт для нашей страны. Именно поэтому наш регион выступает флагманом не только во внедрении принципов и правил аттестации, но и может выделить ряд аспектов, которые нуждаются в доработке, с учетом современных тенденций и изменений на рынке. Это касается в первую очередь классификации гостевых домов, находящихся на ИЖС, сдачи в найм или аренду жилых помещений в многоквартирных домах. Также необходим контроль Роспотребнадзора: туристы, как и любые потребители, должны быть защищены», - сообщил Виктор Тепляков.

Многолетняя практика показывает, что частные гостевые дома и хостелы востребованы туристами, которые готовы жертвовать сервисом в пользу более низких цен. Высокий спрос не отменяет действующие нормы и стандарты. Однако, есть и недобросовестные собственники, не желающие вести бизнес в рамках законодательства. Поэтому необходимо, чтобы контроль в данном направлении был усилен.