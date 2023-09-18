Виктория Нагорная Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жительница Краснодарского края победила в проекте «ТопБЛОГ». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Виктория Нагорная стала одним из лидеров в категории «Блогеры».

Финал третьего сезона «ТопБЛОГ» прошел 16 сентября в Москве. Конкурс проходил в онлайн-формате. В заключительный этап прошли 102 человека из 44 регионов России. А 21 участник победил в категории «Блогеры».

Жюри, в частности, учитывало рост подписчиков и количество публикаций с апреля по август, количество подписчиков. Кроме того, подсчитывались рост просмотров за период конкурса, количество просмотров и качество оформления блога.

Отмечается, что в июле Виктория Нагорная победила в категории «Начинающие».

«В этот раз она вошла в ТОП-4 конкурса на платформе Youtube», – уточнили в пресс-службе администрации региона.