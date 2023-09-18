В ЖК «Все Свои VIP» завершается строительство гимназии на 1100 мест

Фото: пресс-служба СК «Семья»

Подходит к концу строительство школы на 1100 мест, расположенной на территории ЖК «Все Свои VIP» от застройщика СК «Семья». Новую школу введут в эксплуатацию уже в 2023 году, в ходе рабочего визита динамику строительства оценили председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко и глава Краснодара Евгений Наумов.

«Сейчас в Краснодаре одномоментно строится 14 школ. Радует, что несмотря на высокую динамику строительства, стройка осуществляется не за счет ухудшения условий, в которых ребята будут учиться – по моим наблюдениям они с каждым объектом становятся все лучше и лучше. Например, эта школа на 1100 мест, в ней два больших спортивных зала, тренажерный зал и актовый зал на 600 человек. Не в каждом районном доме культуры есть зал на 600 человек. Нас не может не радовать, что наши дети идут в шикарные, красивые школы. Так держать!» – отметил Юрий Бурлачко.

Гимназия строится в рамках национального проекта России «Образование». В учреждении будут кабинеты для профильных предметов, мастерские, танцевальная и театральная и изостудия, кабинет информатики, библиотека с медиатекой, школьный музей и студия эстетики. На школьном дворе предусмотрены площадки с безопасным резиновым покрытием для волейбола, баскетбола, подвижных игр и футбольное поле. На первом этаже спроектирована столовая на 450 мест и буфет на 60 мест, на втором — большой и малый спортивный залы, тренажерный зал и два актовых зала.

Фото: пресс-служба СК «Семья»

«Подрядчик уже выходит на финишную прямую. Это образовательное учреждение планируем сдать до конца года. Уверен, в итоге получится комфортная и современная школа с большими кабинетами, мастерскими, тренажерными и актовыми залами. Верю, что ученики и педагогический состав оценят все наши старания, и она станет для них вторым домом», – написал в своих соцсетях Евгений Наумов.

В гимназии уже ведутся работы по внутреннему обустройству и благоустройству дворовой территории. Параллельно ведется работа по закупке оборудования и мебели для внутреннего оснащения учреждения. Первый звонок прозвенит 1 сентября 2024 года, к этому времени завершится строительство нового жилого комплекса «Все Свои VIP».

«Мы заботимся о комфорте краснодарцев, поэтому во всех жилых комплексах создаем качественную среду для жизни, обучения и развития подрастающего поколения. Для нас важно, чтобы к моменту ввода новых домов в эксплуатацию соцобъекты уже начали работать. В ЖК «Все Свои VIP» будет не просто школа, а филиал престижной 23-ей гимназии, с упором на инженерно-математическое направление. Уверена, что гимназия и новый детский сад №69 порадуют наших горожан и их детей», — отметила коммерческий директор СК «Семья» Юлия Сидорова.

«Все Свои VIP» – жилой комплекс бизнес-класса от СК «Семья» в центре Краснодара на ул. Колхозной. В настоящий момент одновременно строятся пять домов и гимназия на 1100 мест. В комплексе для жителей служат современные технологии: зарядки для электромобилей, лифты с VIP-вызовом, Face ID, видеодомофоны с управлением через приложение, телеметрия, три уровня безопасности. Во дворе жилого комплекса предусмотрен целый парк с игровыми, спортивными и прогулочными комплексами, зонами отдыха, фотозоной и площадкой для проведения мероприятий.

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