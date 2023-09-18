Более 370 тысяч детей оздоровились летом на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 370 тысяч детей оздоровились летом на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. В крае для ребят провели тематические смены в стационарных, пришкольных и палаточных лагерях.

Так, в региональных детских здравницах побывали более 370 тысяч детей. Из них более 244 тысяч ребят живут на Кубани.

При школах на летних каникулах работали около тысячи лагерей. Их посещали 97 тысяч учащихся. А более 400 лагерей труда и отдыха приняли 11,5 тысяч ребят.

«В 42 детских лагерях палаточного типа отдохнули 5,6 тысячи подростков. В стационарных лагерях – 256,6 тысячи ребят», – отметили в пресс-службе администрации края.

Отмечается, что летом на Кубани оздоровились и 110 тысяч детей из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Всего в Краснодарском крае выделили около 2,8 млрд рублей на оздоровительную детскую кампанию. Она продлится в здравницах региона до конца 2023 года.