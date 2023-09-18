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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 12:32

В Армавире аферисты спекулировали на СВО

До 5 лет грозит мошенникам, которые убеждали перечислять деньги на нужды военных
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Мошенникам грозит до пяти лет лишения свободы Фото из архива КП

Мошенникам грозит до пяти лет лишения свободы Фото из архива КП

Армавирские полицейские задержали троих приезжих, подозреваемых в мошенничестве. Телефонные аферисты представлялись сотрудниками Роспотребнадзора и убеждали перечислить им деньги. Средства якобы шли на нужды военных, находящихся в зоне СВО.

«Поступило несколько сообщений от местных жителей по фактам мошенничества. Однако вскоре о сборе средств стало известно руководителю управления Роспотребнадзора в городе Армавире, которая обратилась в полицию с просьбой установить всех потерпевших, отдавших деньги мошенникам, действующим от возглавляемой ею организации», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Армавирским полицейским удалось вычислить и задержать подозреваемых. Ими оказались трое приезжих из другого региона. Мошенники, обнаруженные в Краснодаре, успели к тому моменту собрать переводы на сумму 110 тыс рублей.

Следователем МВД по городу Армавиру было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 5 лет.