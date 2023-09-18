В Армавире аферисты спекулировали на СВО

Мошенникам грозит до пяти лет лишения свободы Фото из архива КП

Армавирские полицейские задержали троих приезжих, подозреваемых в мошенничестве. Телефонные аферисты представлялись сотрудниками Роспотребнадзора и убеждали перечислить им деньги. Средства якобы шли на нужды военных, находящихся в зоне СВО.

«Поступило несколько сообщений от местных жителей по фактам мошенничества. Однако вскоре о сборе средств стало известно руководителю управления Роспотребнадзора в городе Армавире, которая обратилась в полицию с просьбой установить всех потерпевших, отдавших деньги мошенникам, действующим от возглавляемой ею организации», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Армавирским полицейским удалось вычислить и задержать подозреваемых. Ими оказались трое приезжих из другого региона. Мошенники, обнаруженные в Краснодаре, успели к тому моменту собрать переводы на сумму 110 тыс рублей.

Следователем МВД по городу Армавиру было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 5 лет.