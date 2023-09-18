С начала года РНКБ выдал более 25 млрд рублей ипотечных кредитов

Фото: Архив "КП"

С начала 2023 года банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, выдал более 6 тысяч кредитов на приобретение жилья на сумму свыше 25 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных ипотечных кредитов увеличился на 82%. Кроме того, этот результат на 15% превышает показатель за аналогичный период 2021 года. В целом портфель ипотечных кредитов в РНКБ уже превысил 80 млрд рублей.

Отметим, что более 6 млрд рублей с начала года были выданы банком в рамках государственных ипотечных программ по сниженным процентным ставкам. При этом около 50% от общего объема выдач льготных кредитов выданы в рамках госпрограммы "Семейная ипотека".

Напомним, банк является участником программ "Ипотека с господдержкой", "Семейная ипотека", "Сельская ипотека", "IT-ипотека", в рамках которых можно получить льготный кредит по сниженной процентной ставке. При этом, если клиент приобретает квартиру в жилищных комплексах, которые строятся с участием проектного финансирования РНКБ, то ставка снижается еще на 1%. Подать заявку на получение ипотечного кредита можно без визита в офис на сайте банка или в мобильном приложении РНКБ.

- Благодаря мерам государственной поддержки строительства и ипотечного кредитования объемы выдач ипотечных кредитов увеличиваются, при этом спрос на приобретение нового жилья сохраняется на стабильно высоком уровне, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Интересно, что в 2023 году более 25% от всех ипотечных кредитов на крымскую недвижимость оформляют жители других регионов. Мы предоставили для них возможность дистанционного оформления ипотеки, причем этот процесс не требует визита ни в банковский офис, ни на полуостров.

Отметим, что в целом с начала года Группа ВТБ (ВТБ, "Открытие" и РНКБ) выдала более 1 трлн рублей в рамках ипотечных кредитов. Этот показатель на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 20% - рекордного 2021 года.

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