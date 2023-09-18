В Абинске женщина обворовала медицинский центр на 400 тыс рублей Фото из архива КП

Следователи Абинского района завершили расследование уголовного дела по факту кражи оборудования из медицинского центра. Похищенное было обнаружено в гараже у 42-летней местной жительницы.

«Обвиняемая похитила аппарат для лазерной эпиляции у своей конкурентки и ноутбук с клиентской базой у ее напарницы из помещения медицинского центра. Общая сумма ущерба потерпевшим составила более 400 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Дело направлено в суд для рассмотрения. Женщина находится под домашним арестом, ей грозит лишение свободы сроком до 6 лет.