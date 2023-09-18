В Краснодаре запретят стоянку на участке улицы Краснодонской Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре запретят стоянку на участке улицы Краснодонской. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Ограничения введут с 10 октября.

Водители не смогут припарковаться на улице Краснодонской между улицами Рыбачьей и Химзаводской. На участке установят дорожные знаки.

«Ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и исключения стоянки машин на проезжей части», – отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства

Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения.