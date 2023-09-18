В Сочи установили более 60 детекторов мониторинга дорожного движения Фото: sochi.ru

В Сочи продолжается осуществление проекта «Безопасные качественные дороги». Одним из этапов его реализации стала установка 60 датчиков мониторинга. Они размещаются на участках с интенсивным движением и позволяют собирать реальную информацию о состоянии на дорогах.

«Детекторы мониторинга дорожного движения установлены на автомобильной дороге «Сочи - Хоста», улицах Горького, Конституции СССР, Гагарина, Московской и других. Они отслеживают весь транспорт в потоке и анализируют загруженность участков», - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.

Полученные данные применяют для настройки оптимального режима работы светофоров. Интеллектуальные системы регулируют светофоры на пересечении улиц Виноградной и Волжской, на улице Виноградной в районе остановки общественного транспорта «ДОК», на улице Пластунской в районе остановочного пункта «Улица Ш. Руставели», а также в районе пересечения Курортного проспекта с улицей Черноморской.

Планируется, что работы будут завершены до конца года.