В Краснодаре за два года построят 13 школ и 18 детсадов Фото: krd.ru

В Краснодаре за два года построят 13 школ и 18 детских садов. Об этом сообщили на аппаратном совещании под председательством мэра Евгения Наумова. В 2024 году в краевом центре возведут семь школ и 16 детсадов.

Всего в Краснодаре прибавится 17 тысяч 250 школьных мест и 5 тысяч 235 мест в дошкольных учреждениях. Из них 10 тысяч 475 мест и 4 тысяч 620 мест соответственно оборудуют в 2024 году.

Так, школы на 1550 мест появятся по улицам Батуринской, Генерала Брусилова, в ЖК «Самолет» и ЖК «Восточно- Кругликовский». Учреждение на 1650 мест построят на пересечении улиц Красных Партизан и Азовской, а школу на 825 мест – по улице Константина Образцова. Школу на 1800 мест и детский сад на 350 мест возведут в станице Елизаветинской.

Дошкольные учреждения на 350 мест появятся по улицам Лоцманской, 2-ой Ямальской и Конгрессной. Учреждения на 250 и 380 мест построят в ЖК «Дыхание», на 250 мест – в ЖК «Спортивная деревня», на 180 мест - по улице Воронежской в ЖК «Фонтаны», а также в районе улицы Героя Владислава Посадского.

В 2025 году в Краснодаре построят учебный блок на 400 мест школы № 76 в станице Елизаветинской и учебный блок на 300 мест школы № 38 в поселке Лазурном. Школу на 1875 мест возведут по улице Командорской, на 1550 мест - по улице им. Григория Пономаренко и в ЖК «Патрики», на 1100 мест - в поселке Северном, на проезде 1-ом Кипарисовом. Детский сад на 365 мест появится в ЖК «Зеленая территория» в районе улицы Генерала Брусилова, а на 250 мест - по улице Ветеранов, 85.

«До конца 2023 года планируется закончить строительство шести школ на 6516 мест, 17 детских садов на 3965 мест, двух спортобъектов и поликлиники», - сказал замглавы города Владимир Архипов.