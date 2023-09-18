Сочи и Минск стали городами-побратимами

Глава Сочи Алексей Копайгородский и председатель горисполкома Владимир Кухарев подписали соглашение в Минске Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Сочи и Минск официально стали побратимами. Глава Сочи Алексей Копайгородский и председатель горисполкома Владимир Кухарев в Минске подписали соглашение об установлении дружественных отношений между городами.

«Программный документ расширит и регламентирует основные направления сотрудничества. Это новый этап развития социального, экономического и культурного взаимообмена между нашими городами и странами», - сообщил мэр города-курорта.

В рамках официальных отношений главы городов обсудили также возможность привлечения специалистов из Белоруссии для помощи в строительстве социальных объектов в Сочи. По словам пресс-службы администрации, курорт готовится к масштабному обновлению инфраструктуры.