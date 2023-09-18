Туристический поток в регионах России проанализировала МТС. С помощью Big Data и данных сервиса бронирования отелей МТС Travel компания выяснила, что Кубань стала абсолютным лидером по въездному турпотоку этим летом. Именно в Краснодарский край была совершена каждая десятая поездка по стране. Кроме того, на нашем юге отдыхали дольше всего - в среднем отдых на кубанских курортах составлял 6,5 дней. По продолжительности отпуска это самый высокий показатель в стране.

В этом году, как и в прошлом, самое большое количество отдыхающих было из Москвы. Также в числе частых гостей – жители Северо-Запада и Поволжья. При этом по итогам нынешнего летнего сезона наибольшую динамику прироста туристов показали центральные регионы России – свыше 14%. Если говорить в целом, то увеличение потока туристов в Краснодарский край в этом году продемонстрировали все федеральные округа. Так, этим летом уральцев было больше на 10%, дальневосточников – на 7%, а сибиряков – на 5,5%.

Проанализировали и стоимость отдыха. В числе самых дорогих бронирований этого лета два были сделаны в одном и том же отеле Адлера. Одному клиенту восемь ночей на черноморском побережье обошлись в 576 000 рублей, другой за 10 ночей заплатил немного меньше – 558 000 рублей.