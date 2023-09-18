Пожар потушили Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре потушили крупный пожар на складе. Возгорание произошло днем 18 сентября на Ростовском шоссе. Огонь охватил площадь в 500 кв. метров.

В 12:49 к месту происшествия прибыло первое пожарное подразделение. В 13:25 пожар на складе локализовали.

«В 17:02 ликвидация пожара», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Всего в тушении задействовали 71 спасателя и 26 единиц техники. В результате возгорания никто не пострадал.