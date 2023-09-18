В Геленджике лесной пожар охватил тысячу кв. метров

Для тушения пожара задействовали 118 человек и 11 единиц техники Фото: Краевой лесопожарный центр

В Геленджике тушат лесной пожар. Возгорание произошло днем 18 сентября в районе села Возрождение.

«В 14:43 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. По прибытии установлено, что произошло загорание травы и кустарников на площади 1000 м2», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

На месте возгорания задействовали 118 спасателей и 11 единиц техники. Кроме того, к тушению лесного пожара привлекли вертолет Ми-8.

«По состоянию на 17:25 произведено четыре сброса общим объемом 12 тонн воды», – уточнили в пресс-службе краевого управления МЧС.