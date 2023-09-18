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НовостиОбщество18 сентября 2023 15:29

В педуниверситете Армавира прошел форум «Новые смыслы образования»

В Армавирском педуниверситете собрались представители профильных министерств России, Армении, Абхазии и Южной Осетии
Евгения ХАЛИКОВА
Мероприятие состоялось в честь 100-летнего юбилея Армавирского государственного педагогического университета. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Мероприятие состоялось в честь 100-летнего юбилея Армавирского государственного педагогического университета. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В педагогическом университете Армавира прошел форум «Новые смыслы образования». Мероприятие собрало 3 тысячи участников из министерств образования, педагогических вузов и педагогов профильных школьных классов России, а также республик Абхазии, Армении и Южной Осетии. Ключевыми спикерами форума стали главы департаментов Минпросвещения Наталия Наумова и Усман Рассуханов, директор детско-юношеского центра России Александр Кудряшов и замминистра образования, науки и молодежной политики Кубани Оксана Грушко.

«За прошедшие десятилетия Армавирский государственный педагогический университет остался верен своей миссии – сохранять и развивать уникальную образовательную среду для подготовки воспитателей и педагогов. Они придут работать в детские сады и школы, чтобы помогать нашим детям совершенствовать свои таланты, воспитывать и обучать их так, чтобы дети росли настоящими патриотами нашей великой Родины и уже последующим поколениям передавали значимые для нас традиции и духовно-нравственные ценности», – рассказала Наталия Наумова.

Форум был разбит на три модуля: школьный, студенческий и управленческо-педагогический. Также участники обсудили лучшие зарубежные образовательные практики и роль русского языка в рамках межнационального общения.