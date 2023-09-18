В Майкопе из горящей многоэтажки эвакуировали 60 жильцов

Спасатели по автолестнице попали в горящую квартиру. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Адыгее. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

В Майкопе спасатели спасли человека из горящей квартиры на восьмом этаже девятиэтажки. Мужчина не мог самостоятельно выбраться из огня, поэтому пожарные подогнали автолестницу и помогли ему спуститься.

«В 17:20 минут на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании одной из квартир многоквартирного дома в городе Майкопе. Незамедлительно на место были направлены силы и средства пожарно-спасательных подразделений Майкопского гарнизона. По прибытии наблюдалось открытое горение балкона», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее.

Огнем была охвачена площадь в 15 кв.м. Из-за риска распространения огня спасатели приняли решение об эвакуации 60 жильцов многоэтажки. В 18.19 возгорание было ликвидировано. Обошлось без жертв и пострадавших.