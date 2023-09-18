В Краснодаре пройдет благотворительный турнир по смешанным единоборствам

Турнир соберет сильнейших спортсменов планеты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре осенью пройдет профессиональный благотворительный турнир по смешанным единоборствам. Соревнования соберут сильнейших спортсменов со всей России, среди них победители чемпионатов России по панкратиону, мировых турниров и восходящие звезды смешанных единоборств ММА.

«Подобные мероприятия проводят не только в рамках развития профессионального спорта, но и в целях духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания среди подрастающего поколения, а также поддержки молодых спортсменов. Наш регион традиционно занимает лидирующие позиции в масштабах страны по данным направлениям», - рассказал вице-губернатор региона Александр Власов.

Соревнования проводят в память о профессиональном спортсмене Аркадии Лисине. Собранные на турнире средства передадут молодым перспективным спортсменам.