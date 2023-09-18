В Кропоткине в садовом товариществе сгорели дачный домик и дровник

В Кропоткине сгорели дача и дровник. Фото: t.me/kropotkin101

В садовом товариществе «Мичурин» в Кропоткине сгорели дачный домик и дровник. Спасателей взывали соседи, которые боялись, что огнь распространится на другие строения товарищества.

«На пульт диспетчера пожарной связи в 17:19 поступило сообщение о возгорании дачного домика. К месту вызова выехали три пожарных автомобиля и 11 спасателей. По прибытию, в результате разведки было установлено горение дачного домика на площади 25 кв. метров и дровника на площади 6 кв. метров», - рассказали в пресс-службе пожарной охраны Кавказского района.

Строения полностью выгорели и обрушились, но спасателям удалось предотвратить распространение огня на соседские участки. Спустя 40 минут огонь был полностью потушен. Погибших и пострадавших нет.