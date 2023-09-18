В Геленджике на горящий лес сбросили 30 тонн воды

В Пшадском лесничестве загорелась лесная подстилка. Фото: t.me/mpr_kk

В Геленджике спасатели 18 сентября весь день сражались с огнем в Пшадском лесничестве. По данным краевого главка МСЧ, огонь охватил площадь 2 га. Чтобы остановить его распространение на помощь наземным силам пришла авиация. В тушении был задействован вертолет МИ-8.

«По состоянию на 17:25 произведен сброс воды общим объемом 12 тонн. В тушении участвуют 118 человек, задействованы 11 единиц спецтехники. В том числе, от МЧС России - 17 человек и четыре единицы техники», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В 18:31 было объявлено о локализации возгорания. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю авиаторы выполнили 10 сбросов воды общим объемом 30 кубометров.

В министерстве природных ресурсов Краснодарском края подчеркнули, что возгорание было системой дистанционного мониторинга «Лесохранитель».