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НовостиЭкономика18 сентября 2023 17:01

Делегация Кубани обсудила в Беларуси экономическое партнерство

За последние полтора года губернатор Кубани и премьер-министр республики встречаются в третий раз
Евгения ХАЛИКОВА
Делегация Краснодарского края с рабочим визитом прибыла в Республике Беларусь. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Делегация Краснодарского края с рабочим визитом прибыла в Республике Беларусь. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Делегация Краснодарского края прибыла в Беларусь. Как рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев, целью визита стало обсуждение дальнейшего сотрудничества двух сторон.

«За последние полтора года с премьер-министром Беларуси мы встречаемся уже третий раз. Благодаря такому тесному сотрудничеству, многие наши проекты дают заметные результаты», - уточнил Вениамин Кондратьев.

На Кубани уже работают совместные предприятия. Например, в Усть-Лабинске совместно с «Гомсельмаш» наладили производство зерноуборочных комбайнов и жаток. С конвейера уже сошли уже 46 единиц техники. До конца 2023 года планируют собрать еще 54 машины. Также в Староминском районе собирают популярные у кубанских фермеров тракторы «Беларус». Первые зерновозы на базе шасси МАЗ были вобраны и в Кропоткине.