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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 17:12

В Сочи полиция поймала улетевшего от фотографа орла

Хозяин смог доказать законность владения птицами, но получил штраф за незаконную предпринимательскую деятельность
Евгения ХАЛИКОВА
Мужчина не мог оказывать фотоуслуги с животными. Фото: t.me/police_sochi

Мужчина не мог оказывать фотоуслуги с животными. Фото: t.me/police_sochi

В Сочи от мужчины, оказывавшего фотоуслуги на улице улетел орел. Однако, полет оказался недолог. Птица сначала запуталась в электропроводах, а когда освободилась и села на землю, была поймана полицейскими.

«В отдел полиции Лазаревского района Сочи поступило сообщение о том, что на улице Победы у мужчины, предлагающего прохожим сделать фото с птицами, улетел орел. Беглеца нашли неподалеку на улице и поймали, когда он спустился на землю», - сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские выяснили, что мужчина владел птицами на законных основаниях. Также у него были оформлены ветеринарные паспорта на пернатых фотомоделей. Однако разрешение на ведение предпринимательской деятельности 24-летний фотограф не получал. В отношении мужчины был составлен административный протокол.