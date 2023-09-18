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НовостиОбщество18 сентября 2023 17:36

В Сочи в рамках нацпроекта отремонтировали 90 сельских улиц

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется на курорте пятый год
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи более 90 сельских улиц отремонтировано по нацпроекту.

В Сочи более 90 сельских улиц отремонтировано по нацпроекту.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 90 сельских улиц в Сочи были отремонтированы благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Программа реализуется на курорте с 2018 года и за пять лет благодаря ей удалось обновить 326 объектов. В этом году в Сочи отремонтировали 32 улицы.

«Список формируется на основании диагностики и с учетом пожеланий жителей. Дополнительный приоритет получают подъездные пути к соцобъектам и маршруты транспорта общего пользования», - уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

В процессе ремонта дорожники снимают устаревший слой асфальтобетона, затем устраняют просадки и выполняют устройство верхнего слоя покрытия. В финале работе рабочие устанавливают знаки и наносят дорожную разметку.