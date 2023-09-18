Почти 700 тысяч жителей Кубани вакцинировались от сезонного гриппа

Прививки делают бесплатно. Фото: t.me/evgeniiFilippov23

На Кубани продолжается прививочная кампания. В планах медиков привить 3,3 млн жителей региона. По словам специалистов, этого достаточно для выработки коллективного иммунитета.

«С начала старта прививочной кампании вакцинацию прошли уже 21% от плана», - сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Прививку от сезонного гриппа можно сделать как в процедурных кабинетах участковых поликлиник, так и в мобильных передвижных пунктах. В краевом центре в будние дни они работают с 9.00 до 18.00 у Главной городской площади и рядом со сквером им. Г. К. Жукова. В выходные дни комплексы перемещаются к парку «Солнечный остров» и Чистяковской роще.

В Сочи пройти вакцинацию можно с 10.00 до 16.00 в мобильном комплексе по улице Советская, 26. В Новороссийске провакцинироваться от гриппа можно с 9.00 до 18.00 в торговом центре «Красная площадь» и на улице Героев Десантников, 2 с 9.00 до 15.00. С собой необходимо иметь паспорт.