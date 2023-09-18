Белорусские промышленники нарастят присутствие на Кубани

Делегация Краснодарского края под руководством губернатора Вениамина Кондратьева с рабочим визитом находится в Беларуси. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Белорусские промышленные компании планируют нарастить присутствие в Краснодарском крае. Об этом стало известно во время рабочего визита кубанской делегации в республику Беларусь. На Кубани развиты сети магазинов белорусской легкой промышленности и продуктов питания. Также республика заинтересована в поставке кубанских фруктов, круп, овощей и семян.

«С Беларусью у нас разработана конкретная дорожная карта. Сегодня подписали ряд новых соглашений. Уверен, что это будет еще одним шагом к развитию сотрудничества», – сказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

В рамках визита было подписано соглашение о намерениях по реализации очередного инвестпроекта. На территории Кубани появится завод по производству комбайнов «Гомсельмаш». В Краснодаре построят торгово-сервисный центр спецтехники «Беларус».