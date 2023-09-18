В Сочи второй раз за год расцвела магнолия Кобус

Повторное цветение магнолии случается не каждый год. Фото: t.me/park_uzk

Гости и жители Сочи любуются уникальным явлением – повторным цветением магнолии. Несколько нежных белоснежных цветков появились на магнолии Кобус. Увидеть это воочию можно в парке «Южные культуры». Как говорят сотрудники парка – обычно магнолии цветут раз в год.

«Магнолия Кобус зацветает обычно один раз в последней декаде февраля и начале марта. Тогда её ветки без листьев усыпаны белоснежными цветками с ванильно-цитрусовым запахом. В это время магнолия выглядит издалека как парящее облачко», - уточнили в пресс-службе дендрологического парка.

Возможно, что второе год цветение спровоцировало жаркое лето. Оно пробудило почки вновь. При это массового цветения специалисты все же не ждут.