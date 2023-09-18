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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 19:42

В Краснодаре иностранец-закладчик получил восемь лет колонии за наркоторговлю

Вынесен приговор в отношении иностранного гражданина, признанного виновным в сбыте синтетических наркотических средств
Евгения ХАЛИКОВА
Мужчина проведет в местах заключения восемь лет.

Мужчина проведет в местах заключения восемь лет.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Судья Ленинского районного суда признал виновным иностранного гражданами к наркотрафике. Весной 2023 года 32-летний мужчина решил зарабатывать на жизнь торговлей синтетических запрещенных веществ. Мужчина приобрел 15 гр мефедрона, которые расфасовал по пакетикам.

«Часть мефедрона осужденный спрятал по улице Кожевенной в Краснодаре, а другую часть – взял с собой, чтобы распространить путем тайниковых закладок на территории города», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сотрудники полиции задержали мужчину, когда он делал закладки и наносил метки. При личном досмотре, а также осмотре места происшествия было изъято наркотическое средство. Суд приговорил подсудимого к восьми годам заключения. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.