В Кущевском районе заключен под стражу убивший двух людей водитель

Мужчина заключен под стражу. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кущевском районе избрана мера пресечения местному жителю, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. За руль автомобиля 37-летний мужчина сел в состоянии алкогольного опьянения. Окончания следствия обвиняемый будет ожидать под стражей.

«По данным следствия, вечером 16 сентября 2023 года на улице Красной в хуторе Средние Чубурки Кущевского района подозреваемый, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «Лада Гранта», превысил скорость и допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении велосипедом. В результате ДТП управлявший велосипедом 29-летний местный житель и находившаяся с ним девятилетняя девочка погибли на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Проведение следственных действий по уголовному делу продолжается. Следователи проводят комплекс судебных медицинских и автотехнических экспертиз, которые направлены на сбор и закрепление доказательств. Дело находится на контроле главы краевого СКР Андрея Маслова.